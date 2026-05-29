29日のボートレース江戸川「秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯」5日は強風高波浪のため5R以降が中止、順延となった。優勝戦が争われる最終日は31日に開催される。この日は朝から強い向かい風が吹いて1Rから安定板装着、3Rからは周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮されていた。