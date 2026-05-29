【モデルプレス＝2026/05/29】Leminoが、2026年4月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した「Lemino 人気作品月間ランキング」を発表した。【写真】チェ・ジョンヒョプ、来日で「Eye Love You」思い出の場所紹介◆初登場1位「CLIMAX／クライマックス」韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2026年4月ランキングでは、新作韓国ドラマ「CLIMAX／クライマックス」が初登場で首位を獲得。本作は、大韓民国の頂点を狙う冷徹な