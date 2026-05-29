【モデルプレス＝2026/05/29】インフルエンサーのひよんが5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。4日分の弁当を投稿した。【写真】韓国人インフルエンサー「ぴったり詰められてて綺麗」引っ越し前後の4日分の弁当ショット◆ひよん、4日間の弁当公開ひよんは「お弁当人生」と記し、子どものために作った4日分の弁当を公開。「お弁当全然載せれてなかった この日は引っ越しもあって食材が無さすぎた」とコメントを添えた韓国