【モデルプレス＝2026/05/29】男性アイドルグループNEWSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活躍する増田貴久初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」の立ち上げが発表された。【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇◆増田貴久初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」ブランドは、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で始動し