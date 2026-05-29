BIGBANGのSOL（テヤン）が、圧倒的なオーラでファンを魅了した。所属事務所THEBLACKLABELは5月28日、公式SNSを通じて、SOLの4thフルアルバム『QUINTESSENCE』の収録曲『BAD』の「QUINTESSENCE FILM」を公開した。【写真】BIGBANGメンバー、日本で集結公開された映像の中でSOLは、ステージ上でまさに“狂乱のパフォーマンス”を繰り広げ、唯一無二のステージ支配力を見せつけた。また、彼に熱狂する観客たちと徐々に一体となってい