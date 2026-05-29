カルビーは、好評のファンミーティングCalbee「Fan With! Project」を2026年度も展開する。5月23日、1回目として熊本県玉名市のじゃがいも畑で収穫体験を実施した。当日は約50人のカルビーファンが参加した。Calbee「Fan With! Project」は、2024年に開始した全国規模のファンミーティングで、初年度は全国17カ所で展開。好評を受け、翌25年度はグループ会社や他社と協業して実施した。26年3月には香港で海外初のファンミーティン