台風6号は6月1日(月)から2日(火)頃にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近する見込みです。その後は進路を東寄りに変えて西日本に接近する恐れがあります。来週は台風の接近による荒天に警戒が必要ですが、加えて気圧の急激な変化に伴う体調不良にも注意が必要です。台風6号は沖縄や奄美を直撃西日本に接近の恐れもフィリピンの東にある台風6号は今後も発達しながら北上し、6月1日(月)から2日(火)頃にかけて暴風域を伴って沖縄