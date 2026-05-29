明日30日から6月1日(月)の近畿は30℃超の厳しい暑さとなる所が多く、熱中症に警戒が必要です。2日(火)以降は雨が降り、3日(水)は台風6号の動き次第で警報級の大雨や暴風となるおそれがあるため、今後の情報にご注意ください。30日〜6月1日近畿は30℃超の所が多く、熱中症に警戒明日30日から6月1日(月)の近畿は、高気圧に覆われて、晴れる所が多い見込みです。暖かい空気が流れ込んでいる上に、日中は日差しがたっぷり降り注ぎ、