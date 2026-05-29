日本発グローバルグループの＆TEAMが6月13、14日に、福岡・北九州メッセにてグループ最大規模となるアジアツアーの日本公演『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』を開催する。北九州市は、この公演に合わせて＆TEAMが「小倉駅“聖地化”プロジェクト」に協力することを発表した。【写真】破壊力！小倉駅外壁1面に放映される＆TEAM北九州市は今年4月、人々の情熱を都市の活力へと転換する新組織「○○推し