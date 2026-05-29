NEWSの増田貴久さんが「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」新ファッションブランド発表会に登場。ファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」を立ち上げることを発表しました。【写真を見る】【NEWS・増田貴久】ブランド立ち上げを発表「うちの加藤と小山は絶対に似合う」と自信を見せ「家に全種類送りつけたい」5月29日〜6月15日までの期間限定で受注販売される今回のブランドは、普段の装いにプラスできる、増田さんのファッ