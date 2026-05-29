岩手県大槌町で4月22日に発生した大規模な山林火災について、平野公三町長は29日午後1時、鎮火したと発表した。出火から38日目。延焼範囲を示す焼損面積は1633ヘクタールで、昨年の同県大船渡市の山林火災（約3370ヘクタール延焼）に次ぎ、平成以降で国内2番目の規模となった。政府は29日、「局地激甚災害（局激）」に指定すると閣議決定した。町によると、4月22日午後、小鎚と吉里吉里の両地区周辺で発生。避難指示は最大で町