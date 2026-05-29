12年前、東京女子医大病院で鎮静剤を投与された当時2歳の男の子が死亡した医療事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた麻酔科医の男2人に対し、東京地裁はさきほど、医師の男に対し禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決、もう1人の医師に対し無罪判決を言い渡しました。この裁判は、2014年、東京女子医大病院で首の腫瘍の手術を受けた当時2歳の男の子が、鎮静剤「プロポフォール」を長時間にわたって投与され、その後、死亡し