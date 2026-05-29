アメリカの新興企業アンソロピックは28日、サイバー攻撃への悪用を懸念し一般公開を見送ってきたAIモデル「クロード・ミュトス」と同等の新たなAIモデルを、数週間以内に全てのユーザーに提供すると発表しました。アンソロピックのAIモデル「クロード・ミュトス」は、システムの脆弱性を見つける能力が極めて高く、サイバー攻撃への悪用が懸念されるとして一般公開が見送られていて、現在は、グーグルやアップルなどの一部の企業や