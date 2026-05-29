28日午前、羽後町足田の国道398号で駐車中の車に軽乗用車が衝突し、運転の男性が大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと28日午前11時10分ごろ、湯沢市足田字向小山の国道398号を羽後町新町方面から羽後町西馬音内字裏町方面に走っていた軽乗用車が、道路わきに駐車していた羽後町の70歳の男性の軽貨物車に衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた羽後町の82歳の男性がろっ骨を折る大けがをしました。現場は片側1