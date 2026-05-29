ここ数年、新タイプの茶飲料が勢いよく発展するのに伴い、抹茶を使用した飲料の人気も上昇を続け、大手ブランドはどこもさまざまな抹茶新商品を打ち出し、消費者に大いに歓迎されるとともに、茶産業全体の急速な発展ももたらしている。第1四半期（1-3月）には、浙江省の抹茶の輸出量が1241．97トンに上り、輸出額は前年同期比7．3倍増の1億4000万元（約32億9000万円）に達した。25年に統計を取った茶飲料42ブランドのうち、6割を超