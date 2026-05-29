今年に入り、「宇宙コンピューティング（スペース・コンピューティング）」という新概念への関心が高まり続けています。中国政府工業情報化部はこのほど、宇宙コンピューティング技術の先行的研究を支援し、秩序立てて同産業の発展を推進していく方針を明らかにしました。宇宙コンピューティングとは、チップやサーバーなどのコンピューティングハードウェアを宇宙の衛星上に配備し、衛星が宇宙空間でデータを処理することと、その