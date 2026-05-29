「パジェロ」正式に復活へ三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月29日、新中長期ビジョン発表の場で、新型「パジェロ」の導入を明言しました。また同日に新型パジェロを2026年秋に世界初公開すると予告しています。日本では2019年に惜しまれつつ生産終了したパジェロが、7年ぶりに正式に復活することになります。パジェロは1982年に登場した本格クロスカントリーSUVです。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これが新型「