黒騎士！日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年4月26日、現地で生産する電動セダン「N7」と「N6」にそれぞれ特別仕様車「黒騎士（ナイトエディション）」を設定し、発売しました。「中国で、中国のために」という指針のもとに開発、2025年から現地で生産、販売されている新世代電動セダンがN7とN6です。【画像】超カッコいい！ これが日産の“新”「セダン」です！ 画像で見る（88枚）前者のN7はバッテリー電気自