アフロが、映画『津田寛治に撮休はない』のインスパイアソング「津田寛治」を制作。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】アフロ、萱野孝幸監督による「津田寛治」MV） 本作は、津田寛治が“津田寛治”という自分自身を演じる主演作。2023年に公開された映画『さよなら ほやマン』での共演を機に津田と交流のあるアフロは、3月28日より公開がスタートした新宿 K’s cinemaで本作を鑑賞。その数