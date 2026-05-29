「キャンドゥ」は、5月28日（木）から、ディズニーキャラクターのスティッチをデザインしたアイテムを全国の店舗で販売中だ。【写真】保冷バッグは2種のデザインから選べる！スティッチの新グッズ一覧■エンジェル＆ルーベンも登場今回、6月26日（金）の「スティッチの日」にちなんで登場したのは、表情豊かなスティッチをはじめ、キュートなエイリアンのエンジェルや食いしん坊のルーベンが加わった日常グッズ。ラインナ