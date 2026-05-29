人気歌い手とコラボレーションした日本代表ユニホームが注目を集めている。今回発表されたのは、「アディダスサッカー日本代表ホームレプリカユニホーム」のAdoコラボバージョン。アディダスはリリースのなかで、Adoについてワールドカップに臨む日本代表と重ね、「世界へ挑む圧倒的な表現力と、多彩な歌声で物語を紡ぐ姿は、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合う」と説明。ユニホームソング「綺羅」の楽曲制作などをとも