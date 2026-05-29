マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初のダブルミリオンポイントを達成した。【動画】マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」ミュージックビデオ最新6月1日付で週間3742PTを獲得し、累積ポイントが200万3013PTに到達。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：19