お笑い芸人の狩野英孝、パンサー・尾形貴弘が29日、都内で行われたフジテレビ系全国ネット『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』（6月7日放送後4:05）番組制作発表会見に出席。2人が同じく目標とする存在を明かした。【写真】力強く叫ぶパンサー尾形貴弘番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜後6：30）の全国放送第3弾となる。ローカル放送含めると8年となり、記者か