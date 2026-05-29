King Gnu「一途 / 逆夢」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、史上14作目の自身初のトリプルミリオンポイントを達成した。【動画】King Gnu「一途 / 逆夢」ミュージックビデオ最新6月1日付で週間6322PTを獲得し、累積ポイントが300万2355PTに到達。累積ポイントの内訳は、CD：9.5万PT／ストリーミング：270.1万P