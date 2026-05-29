ミュージシャンで俳優の古舘佑太郎（35）が29日までに自身のインスタグラムを更新。「投げ銭スタイル」での全国ツアーを開催する意向であることを発表した。チケット代は定めない異例の挑戦となる。フリーアナウンサー古舘伊知郎の長男として知られる古舘は、08年にロックバンド「TheSALOVERS（サラバーズ）」を結成。15年にバンドが無期限活動休止になると、ソロ活動を開始した。17年に新バンド「2（ツー）」（後に「THE2