右肘内側側副じん帯再建術（通称・トミージョン手術）から復帰を目指す阪神・下村海翔投手が、29日の2軍残留練習で、シート打撃に登板した。3イニング想定で、打者15人、54球を投じて安打性4本とした。塁に走者を置いた状況を想定しての投球や、一度ベンチに下がり、ベンチ前キャッチボールから再度登板するなど、本格的に実戦をイメージしながら行った。下村は22日のファームリーグ、オリックス戦でプロ初めての実戦登板。1