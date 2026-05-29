タレント今田耕司（60）が29日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。千鳥の大悟にお金を貸していることを明かした。番組では、スペシャルウィークとなる来月5日に大悟がゲスト出演することを告知。アシスタントの若林有子アナウンサーが「朝苦手なイメージありますけど、無事生放送に間に合うんでしょうか」と冗談交じりに心配すると、今田は「ホンマや。お金かえしても