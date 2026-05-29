阪神の下村海翔投手（２４）が２９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われた残留練習で実戦形式のシート打撃に登板。藤川監督が２３日に「来週、シムゲームで３イニング」と説明した通り、３イニング想定での登板となった。中川、井坪、西純ら打者１５人に対して被安打は４、与四球１、与死球１だった。５４球を投じた。打撃投手らスタッフと戸井、小野寺など８人も所定の守備に就き、より実戦に近い形での登板となった。序盤