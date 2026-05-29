お笑い芸人、小籔千豊（52）が29日、大阪市内で「KOYABU SONIC 2026」（9月21〜23日、インテックス大阪）の概要発表会見を行った。08年から開催され、コロナ禍などで中断を挟みつつ、続けてきた「音楽と笑いの融合」をテーマした長寿フェスは今年で14回目。第1弾アーティストとして新しい学校のリーダーズ、サンボマスター、たくろう、トット、今井らいぱちらの出演者を発表した。アンバサダーの紅しょうがの熊元プロレス、稲田美