東海地方は、この土日(30日・31日)は、真夏並みの厳しい暑さとなるでしょう。6月2日(火)以降、台風6号の動向次第では、大雨の恐れがあります。今後の情報に注意してください。今日29日(金)日差し復活で30℃以上続出今日29日(金)の東海地方は、朝から各地で晴れていますが、西寄りの風が強く吹いています。午後も、高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。夜にかけて、ほとんどの所で雨の心配はありませんが、静岡県の山間部