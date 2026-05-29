トランプ警戒でややドル買い、ドル円159.38円まで上昇NZドル高い 米国とイランが停戦延長と核協議継続で暫定合意に至ったようで、市場はトランプ米大統領の承認を待っている。気まぐれなトランプが態度を一変する可能性も残っているため最後まで油断はできない。イラン最高指導者の承認が得られているかどうかも不明だ。バンス米副大統領は合意は「あと一歩のところにある」としつつも、トランプ氏が承認するかは依然として「