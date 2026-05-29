将棋の第39期竜王戦1組出場者決定戦が5月29日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で行われ、前期挑戦者の佐々木勇気八段（31）と八代弥八段（32）が現在対局中だ。八代八段の先手番となった本局は、相掛かりの出だしとなった。【映像】佐々木八段VS八代八段 注目の一戦藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を決める各組予選が進行中。決勝トーナメントへの出場者を決める1組5位決定戦では、前期まで2期連続