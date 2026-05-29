【『月華国奇医伝』オンラインくじ】 販売期間：6月4日12時～7月2日11時59分 価格：1回770円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、オンラインくじサービス「くじ引き堂」において、ひむか透留氏のマンガ「月華国奇医伝」のコミックスイラストを使用した「『月華国奇医伝』オンラインくじ」を6月4日12時より7月2日11時59分まで販売する。価格は1回770円。別途送料が必要となる