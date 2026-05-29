【おまけ22】 5月29日 無料公開 おまけ22を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月29日、マンガ「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました～ですが胃袋を掴んだ結果、冷たかった公爵様がどんどん優しくなっています～」の「おまけ22」を月マガ基地にて無料公開した。 今回は、病に伏せる以前のフローラが、メルフィーを舞踏会に招待したがっている様