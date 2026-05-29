5月29日、シーホース三河は、トーマス・ケネディとの2026－27シーズンの選手契約継続を発表した。契約期間は単年契約となる。 アメリカ出身で39歳のケネディは、201センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。オーストリアでプロキャリアを始め、フランスのクラブを経て、2011－12シーズンに岩手ビッグブルズへ加入した。その後は横