5月29日、B1西地区の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、アーロン・ヘンリーとの契約について情報を公開。今シーズンの契約期間が5月31日をもって契約満了となるため、29日15時に自由交渉選手リストに公示されることを発表し、現在も来シーズンに向けた契約交渉を進めていると明かした。 アメリカ出身で現在26歳のヘンリーは、198センチ100キロのスモールフォワード。ミシガン