皆川博子の長編小説『ジンタルス RED AMBER』が、5月27日に河出書房新社より刊行された。 【画像】皆川博子による『ジンタルス RED AMBER』が発売 本作は、季刊文芸誌『文藝』にて2023年冬季号から2026年春季号まで連載された長編小説。19世紀ロシアと13世紀バルトを舞台に、圧政と戦乱の時代を生きた2人の青年の物語が描かれる。 19世紀ロシアを舞台にした物語の主人公は、伯爵に仕えながら絵画を学ぶ農奴のミーシ