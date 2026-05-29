キックオフ15分前に北中米W杯のアルゼンチン代表メンバー入りが決まる異例の一戦で、3アシストの大活躍を見せた。パルメイラスのFWホセ・マヌエル・ロペスは試合後のヒーローインタビューでメンバー入りを知り、「夢を叶えられて本当に幸せだ」と喜びを語った。『オ・グローボ』が伝えている。パルメイラスは28日にコパ・リベルタドーレスのジュニオールFC戦を実施。現地時間午後7時にキックオフされたなか、直前の同午後6時45