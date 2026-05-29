【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月にメジャーデビューした5人組バンド、NELKEの新曲「Greedy!!」が、日本工学院のCMソングに決定した。 ■瑞々しくエネルギッシュなCM映像も公開 「Greedy!!」は、日本工学院のCMソングとして書き下ろされた、疾走感溢れるバンドサウンドと高揚感を掻き立てる展開が印象的なロックチューン。胸を高鳴らせる衝動や、踏み出す瞬間の不安と期待を描きながら、心が動