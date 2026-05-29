お笑い芸人の小籔千豊が29日、大阪市内の吉本興業本社で会見を行い、自身主宰のフェスティバル『KOYABU SONIC 2026』（コヤソニ）開催を発表した。【写真多数】にっこり！『KOYABU SONIC 2026』を発表した小籔千豊司会を務めたお笑いコンビ・紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）に呼び込まれた小籔は「お忙しいところすんません」としつつ、報道陣を前に「最近ネットニュースなどありますと、はらわた煮えくり返るような書き