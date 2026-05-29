男性5人組「M！LK」の塩粼太智（25）が28日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。思ったことをすぐ口に出してしまう性格を明かした。「大人なのに恥ずかしい行動をするメンバーは？」という質問にメンバー5人中3人が塩崎を指名。吉田仁人は「断トツ。俺らの想像もしないことやるもんね」と話した。山中柔太朗は「僕がよく行くお店に連れて行ってほしいって言われたので、紹介して連れて行