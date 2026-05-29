タレントのベッキー（42）が28日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。地元に住んでいた超大物芸能人を明かした。番組では地元が隣駅同士だというお笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリと対談。ベッキーの地元は川崎市の鷺沼駅、ケムリの地元は横浜市のたまプラーザ駅だと明かし、地元トークに花を咲かせた。ベッキーは「鷺沼は西城秀樹さんの家があった」と告白。今は別の人物が住んでい