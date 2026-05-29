ユニチカの包装用フィルム（同社提供）ユニチカは29日、中東情勢の悪化に伴う原油高を受け、ソーセージやスープなどの包装用フィルムを、6月21日出荷分から500平方メートル当たり300〜700円値上げすると発表した。4月にも原油高を受けて値上げをしていた。包装用フィルムは、ナフサ由来のナイロンやポリエステルが原料。ユニチカは「主原料価格の高騰に加え、想定を大きく上回る燃料費などの上昇が続き、自助努力のみではコス