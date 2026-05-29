吉本新喜劇の小籔千豊（52）が29日、大阪市内で「KOYABU SONIC 2026」（9月21〜23日、インテックス大阪）の概要説明会見を開き、今年の見どころについて語った。小籔が主宰する“音楽と笑いとゲームの融合”をテーマにした唯一無二の同フェスで、コヤソニの愛称で親しまれる。今年の「初」について問われると、小籔は絞り出すように？“伝説のアイドル”「くまま」の初出演をアピール。仲良しの後輩「蛙亭」のイワクラから推薦