お笑い芸人の狩野英孝と、パンサー・尾形貴弘が２９日、都内で行われた、フジテレビ系特番「全力おたすけバラエティかのおが便利軒」（６月７日、後４・０５）の制作発表に出席した。宮城出身の２人が便利屋となって、ＮＧなしで人々のお悩みを全力解決する番組。仙台では８年続く人気番組で、今回が全国放送第３弾となる。今回は豪華２本立てで、島民より猫の方が多いために“猫の楽園”と呼ばれる「田代島」を探索するロ