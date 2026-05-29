マイナビが運営する「マイナビティーンズラボ」は5月27日、「Z世代部下とY世代上司の関わり方に関する調査」の結果を発表した。Z世代部下調査は2026年3月24日〜4月8日、Y世代上司調査は2026年3月24日〜3月26日。入社1年目のZ世代社会人303名と、日常業務で入社1年目の社員と関わる35〜49歳のY世代の管理職層303人を対象に、インターネットで行われた。○コミュニケーション改善に向けた取り組み「AIに聞く」が最多「Z世代」は1990