NVIDIAが高速かつ高精度なオブジェクト検出が可能なAIモデル「LocateAnything」を公開しました。LocateAnythingは写真やスクリーンショットに含まれるオブジェクトを高速検出することが可能で、ロボットやPC自動操作などの分野で活用されることが期待されています。LocateAnything: Fast and High-Quality Vision-Language Grounding with Parallel Box Decodinghttps://research.nvidia.com/labs/lpr/locate-anything/?linkId=100