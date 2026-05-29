俳優の山田孝之がメインパートナーとして審査にも参加する「THE OPEN CALL」より、企画・プロデュースの伊藤主税、チューンコアジャパン株式会社・代表取締役社長の野田威一郎、そして「THE OPEN CALL」のメインパートナー・山田孝之のスペシャルインタビュー映像が解禁された。【動画】山田孝之が持論を披露！スペシャルインタビュー映像「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション。1