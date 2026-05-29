【モデルプレス＝2026/05/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。テストの日の弁当を公開した。【写真】「今日好き」美人JK「1段まるまるフルーツですごい」テストの日のママのお弁当◆相塲星音、テストの日の「ママのお弁当」披露相塲は「今日は学校のテスト頑張ってる〜〜」