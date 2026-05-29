歌舞伎俳優の市川團十郎が２９日、都内で「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）の夜の部「神明恵和合取組（かみのめぐみわごうのとりくみ）め組の喧嘩」「春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）」の取材会を行った。新歌舞伎十八番「−鏡獅子」は今年１月の新橋演舞場以来、半年ぶり。短期間での再演ということで「一度は断りました」。それでも関係者から長女・市川ぼたん、長男・市川新之助と親子３人での共演を打診され「ぼた